Clemente atuou no programa 'Em Família' este sábado, dia 11 de março, e contou que foi levado de urgência para o hospital recentemente. O cantor foi operado a uma apendicite aguda.

"Isto que me aconteceu, acontece a qualquer pessoa, não a qualquer pessoa que tem 67 anos. Fui cantar a Vila Nova de Fôz Coa com a TVI no 'Somos Portugal', há 15 dias", começou por relatar.

"Acabei a atuação, estava muito bem disposto. Vim para casa, tomei um duche, fui para a cama e às 2 da manhã acordo como nunca me lembro na vida, a tremer todo, com vontade de vomitar. Corri para a casa de banho, comecei a vomitar, com umas dores… Nem podia respirar porque a dor era tão intensa em todo o ventre", acrescentou.

"Entrei no Centro Hospital de Setúbal, foi um amigo meu que me levou, e estava tão desesperado que a primeira coisa que disse aos doutores [...] que queria um termo para assinar para estar sujeito a eutanásia, porque não aguentava as dores. Desataram a rir na minha cara", confessou.

"O sofrimento foi muito grande, estava completamente desesperado... e a pessoa que me levou ao hospital percebeu que eu poderia ter ficado ali", destacou ainda.

Clemente aproveitou para agradecer a todos os profissionais de saúde que tomaram conta de si.

O artista assinou de facto um termo, não para a eutanásia, mas sim para ser operado uma apendicite aguda, que aos 67 anos, diz, "não é nada normal".

Ainda em conversa com os apresentadores Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, Clemente coutou que teve uma familiar que morreu de apendicite aguda. "Fez septicemia, aquilo rebentou, demorou algum tempo até chegar ao hospital e quando chegou não teve salvação. Isto há alguns anos", lembrou.

