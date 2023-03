Chris Brown terá atirado o telemóvel de uma fã para a multidão durante um concerto, depois de ter convidado a jovem a subir ao palco.

Tudo aconteceu durante a interpretação da música 'Take You Down'. O artista sentou uma fã numa cadeira a meio do palco e a jovem quis registar tudo. Ao início, Chris Brown tirou-lhe o telemóvel e colocou-o no colo da fã. No entanto, após ter voltado a gravar, o artista atirou o telemóvel para a multidão.

Num vídeo que foi publicado no TiTok é possível ver este momento insólito e, aparentemente, o final feliz com a fã a conseguir recuperar o telemóvel. Veja abaixo:

