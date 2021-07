Para Charlene e Alberto do Mónaco, esta quinta-feira tem um sabor agridoce. Completam-se 10 anos desde que o casal trocou alianças, mas, devido ao estado de saúde da princesa, terão de passar a data separados.

Alberto e Charlene subiram ao altar numa cerimónia encantadora no sala do trono do Palácio Grimaldi - momento digno de um conto de fadas que recordamos em imagens na galeria.

A primeira década de casamento ficará na memória, no entanto, por motivos menos felizes. A princesa Charlene encontra-se ainda na África do Sul a recuperar de uma infeção respiratória. Alberto, por sua vez, continua no Mónaco dedicado aos filhos - Jacques e Gabriella - e aos deveres reais.

