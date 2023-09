Catarina Siqueira foi uma das caras bem conhecidas dos portugueses que esteve esta quarta-feira, dia 27 de setembro, no 38.º aniversário do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa.

Em entrevista ao Fama ao Minuto, a atriz falou um pouco sobre a experiência na novela 'Queridos Papás', atualmente em exibição na TVI, cujas gravações terminaram em maio.

"Já tinha muitas saudades e a Zezé foi um presente gigante que me deram. Ela é um diabrete e, por isso, foi muito divertido. Ela deu-me algum trabalho, confesso, mas era um trabalho de que eu gostava, foi muito prazeroso".

A nível profissional, Catarina confessa que ainda tem "vontade de fazer muita coisa" e que aquilo que gostaria de experimentar neste momento era "uma vilã à séria". "A Zezé é só mimada e inconsequente, agora queria fazer uma vilã, uma antagonista".

Sobre o sonho de ser atriz, Catarina Siqueira conta que esta foi uma paixão que descobriu ainda em criança, aos sete anos. Começou por estudar representação e fazer teatro, até que em 2011 se tornou conhecida do público ao fazer parte do elenco da oitava temporada de 'Morangos com Açúcar', onde dava vida à personagem Anabela.

