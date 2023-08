Foi enquanto desfrutava de uns dias de descanso com os filhos em Miami que Catarina Furtado celebrou os seus 51 anos de vida.

Um dia especial e diferente, tendo sido o primeiro aniversário após o fim do casamento com João Reis.

Na sua página de Instagram, a apresentadora destacou agora várias imagens captadas durante a celebração de mais um ano de vida.

"Momentos das 24 horas que embrulharam o meu aniversário. Entre as fotografias tiradas pelos meus filhos e as selfies, ficaram gravados nas nossas memórias e no nosso [coração], flashes de muitos outros pormenores e pormaiores", disse. Veja as imagens na galeria.

