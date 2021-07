Como grande adepto do Benfica, Pedro Ribeiro não ficou calado perante o caso de Luís Filipe Vieira. O diretor da Rádio Comercial recorreu ao Instagram para reagir à detenção do presidente do clube.

"A ligação a um clube é algo de profundamente irracional, tão visceral como qualquer forma de amor. Nas vitórias, uma euforia única. Nas derrotas, uma dor imensa", começou por escrever, esta sexta-feira.

"Por estes dias, a tristeza. Sobretudo isso, a tristeza. Aquela que se sente quando se percebe que o clube não foi respeitado nem protegido. Foi abusado, muito provavelmente roubado, tratado como se não fosse algo maior do que qualquer das suas figuras, das históricas a todas as outras que estiveram, estão ou estarão", destacou.

"E é. É o Sport Lisboa e Benfica. Sei que o clube, tão gigantesco que é, com a força dos sócios e adeptos, também ultrapassará isto. Mas não sem dor. Não sem prejuízos financeiros, mas também, e tanto, de reputação e credibilidade. São e serão tempos muito difíceis. Mas o Benfica saberá, enfim, ser Benfica, e voltar a estar à altura da sua história, dos seus valores e de todos aqueles, e somos muitos milhões, que o querem forte, saudável e ganhador", acrescentou.

"Na alma de cada sócio, adepto, funcionário, jogador ou dirigente, a chama imensa. De todos, um", completou.

De referir que Luís Filipe Vieira chegou esta sexta-feira de manhã ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de Lisboa, onde será ouvido pelo juiz Carlos Alexandre.

Além de Luís Filipe Vieira, há mais três detidos - Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos" - no âmbito do processo 'Cartão Vermelho' que serão presentes a juiz.

Leia Também: Vieira já chegou ao tribunal. Ontem estava "na mais completa serenidade"