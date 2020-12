Carolina Deslandes fez recentemente uma nova tatuagem, como destacou esta segunda-feira, junto dos seguidores da sua página de Instagram.

A cantora tatuou as asas de um anjo no pescoço, perto de uma outra marca que já tinha na mesma zona onde estão gravadas as letras: "BAE"

"Acho que esta é a minha preferida", escreveu na legenda da fotografia que publicou hoje, 28 de dezembro, na rede social, onde destaca a referida nova tatuagem.

Veja na galeria esta e outras tatuagens que a artista tem espalhadas pelo corpo.

