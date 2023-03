Não é segredo nenhum que Cara Delevingne esteve num centro de reabilitação para tratar do vício das drogas, estando agora num período de sobriedade há já quatro meses. No entanto, agora o Page Six avançou com informações sobre a clínica a que a modelo recorreu.

A modelo esteve num luxuoso centro de tratamento que é muito comum entre celebridades e que fica em Utah, estado dos EUA. O Page Six adianta que Cara Delevingne esteve na clínica durante quase um mês e uma fonte contou que está a recuperar bem.

"A Cara passou [parte de dezembro] e a maior parte de janeiro no Cirque Lodge. Ela parecia estar a ir muito bem. Estava a participar no programa e nas reuniões do grupo", acrescentou. A modelo estava com problemas relacionados com abuso de substâncias, como acrescenta o mesmo meio.

O Cirque Lodge é um centro de tratamento que já recebeu várias caras conhecidas, entre elas Lindsey Lohan, Eva Mendes, Mary-Kate Olsen, Demi Moore, Kirsten Dunst, Chris Klein e Richie Sambora. Os preços variam, mas pode custar entre 20 mil dólares (quase 19 mil euros) e 50 mil dólares (mais de 45 mil euros) por mês.

O espaço, situado nas Montanhas Rochosas, conta - entre muitas regalias - com um estúdio de gravação, ginásio, salão de cabeleireiro e espaço para massagens.