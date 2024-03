Na madrugada desta sexta-feira, dia 15, deflagrou um incêndio na mansão de Cara Delevingne em Los Angeles.

Ninguém saiu magoado, uma vez que a residência estava vazia. Em entrevista ao ET, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles informou que "no final das contas, 94 bombeiros levaram duas horas e 16 minutos para aceder, confinar e extinguir as chamas".

Nas suas redes sociais, a modelo começou por partilhar uma fotografia dos seus dois gatos e escreveu: "O meu coração está partido. Não consigo acreditar. A vida muda num piscar de olhos. Valorizem o que têm". Mensagem que deu a entender que os dois animais tinham morrido no incêndio.

No entanto, já ao final da tarde, a supermodelo pôde respirar de alívio. Cara revelou que os dois gatos afinal estão bem e agradeceu o auxílio dos bombeiros. "Eles estão vivos! Obrigada aos bombeiros!", escreveu.

© Instagram



© Instagram

