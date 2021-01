Peter Andre está infetado com a Covid-19. O cantor fez o teste depois de se sentir "extremamente cansado e indisposto".

Os representantes do artista, de 47 anos, confirmaram o resultado positivo e deram novidades sobre o estado de saúde de Peter. "Sim, ele tem Covid-19 e está a recuperar-se em casa. Ele está bem", cita a imprensa internacional.

Recorde-se que Peter Andre tinha até aqui sido o grande apoio da mulher, Emily, médica no Serviço Nacional de Saúde britânico e um dos rostos a lidar na linha da frente com a pandemia. O músico encontrava-se desde o verão em confinamento com os filhos do casal: Theo, de três anos, e Amelia, de seis.

Peter Andre tem ainda outros dois filhos mais velhos, Junior, de 14 anos, e Princess, de 12, fruto de uma outra relação.

Leia Também: Eduardo Madeira sobre amigos: "Conheci gratidão e ingratidão"