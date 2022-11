O artista Lee Jihan é uma das vítimas mortais da tragédia responsável por tirar a vida a mais de 150 pessoas na Coreia do Sul. O triste episódio aconteceu numa rua estreita no bairro de Itaewon, em Seul, quando uma multidão acabou por ficar comprimida ao tentar passar, durante as festividades de Halloween, resultando em dezenas de mortes após paragem cardiorrespiratória.

Lee Jihan está entre os mortos confirmados, notícia que foi avançada por duas agências que representam o cantor e ator.

O jovem de 24 anos ficou conhecido por participar num reality show que procura novas estrelas de K-pop - 'Produce 101' - e, embora não tenha vencido o concurso, conseguiu tornar-se uma figura pública. Participou, mais tarde, na popular série 'Today Was Another Nam Hyun Day', de 2019.

Pode ver, abaixo, um vídeo da performance do artista no programa 'Produce 101':

