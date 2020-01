Carol Castro não faltou ao primeiro espetáculo de Bruno Cabrerizo na peça 'O Marido do Daniel', no Teatro Petra, no no Rio de Janeiro, Brasil, e não foi sozinha. Além do apoio da namorada, o artista contou ainda com a presença do pai da mesma, Luca de Castro.

Como destaca a revista Quem, o 'sogro' de Bruno esteve na plateia e aplaudiu o trabalho do 'genro'.

Na sua página do Instagram, Carol não só promoveu o novo espetáculo, como também fez questão de elogiar o talento do companheiro.

"Imperdível!!! Prepare-se para se surpreender... OBS: o meu mino, Bruno Cabrerizo, talentoso-toda-vida, está arrebentando [a arrasar] muito! Sou suspeita. Eu sei. Mas vá assistir para ver se não estou a dizer a verdade", escreveu.

No final do espetáculo, o casal trocou alguns beijos apaixonados, momento que já foi partilhado nas redes sociais.

