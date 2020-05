O segundo divórcio de Boris Johnson foi oficializado horas antes de ter sido pai pela sexta vez, na semana passada.

O casamento do primeiro-ministro do Reino Unido com Marina Wheeler - com quem tem quatro filhos em comum - está finalmente terminado, como destaca a imprensa internacional. Desta forma, Boris está agora livre para poder casar com a atual noiva, Carrie Symonds, com quem acaba de ter um filho em comum.

O divórcio chega quase dois anos após a separação, que se deu em 2018. Como destacam os meios de comunicação internacional, estima-se que Wheeler poderá receber mais de quatro milhões de euros.

Johnson e Wheeler têm quatro filho em comum, Lara Lettice, de 26 anos, Milo Arthur, de 24, Cassia Peaches, de 22, e Theodore Apollo, de 20.

Recorde-se que o primeiro-ministro foi ainda casado com Allegra Mostyn-Owen, entre 1987 e 1993, e é também pai de Stephanie, de 11 anos, da relação com Helen McIntyre.

Leia Também: Nome do filho de Boris Johnson é uma homenagem aos médicos que o salvaram