Bárbara Parada está de viagem para Roma, acompanhada de várias amigas, embora essa não fosse a companhia escolhida inicialmente pela influenciadora.

A jovem nortenha, no Instagram, esteve a responder a algumas questões deixadas pelos seguidores e, a dada altura, revelou que a viagem foi pensada para ser feita com um ex-namorado.

"Eu ofereci isto como prenda de aniversário ao meu namorada da altura, porque Roma é amor ao contrário. Mas entretanto aconteceu um equívoco e vim com elas", fez notar Bárbara.

Importa lembrar que a ex-concorrente do 'Big Brother' anunciou publicamente no mês passado o fim da relação com Miguel Vicente, o vencedor do programa.

Veja na galeria o vídeo publicado por Bárbara.

