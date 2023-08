A cantora Mónica Sintra usou as redes sociais para deixar um desabafo sobre o facto de sentir que está a colocar a vida pessoal e familiar em segundo plano, agradecendo àqueles que lhe são próximos por entenderem o ritmo que a vida artística exige e não deixarem de a apoiar.

"Ausente. Offline. É assim que estou da minha vida pessoal e familiar nos últimos tempos. Ou, pelo menos, é assim que me sinto. Por amor. Por amor à minha profissão. A música. A quem sai de casa para me ver atuar", começou por escrever a cantora.

"Sei que muita gente não compreenderia esta ausência, mas tenho a sorte (ou chamar-lhe-ia mesmo privilégio) de contar com um núcleo de familiares e amigos que compreendem. Que estão lá. Que enviam aquela mensagem de força quando me sinto mais desligada. Que só através de uma foto ou de um sorriso me fazem sentir que está tudo certo. E está. Porque esta foi a vida que eu escolhi. E não me arrependo um único segundo da escolha que fiz", concluiu, uma mensagem com a qual recebeu o apoio de muitos fãs que deixaram mensagens na caixa de comentários.

