Algumas das estrelas maiores da TVI reuniram-se ontem, 12 de dezembro, para uma ação solidária do canal que se estendeu ao longo de todo o dia.

Durante a manhã e, depois, à tarde, a TVI esteve no ar com a emissão especial de 'Há Festa no Hospital', um programa que teve como principal objetivo angariar verbas para serem doadas ao Hospital de Dona Estefânia e à Maternidade Dr. Alfredo da Costa.

Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos e Fernanda Serrano deram início ao formato, mas passaram depois o 'testemunho' a João Montez, Alice Alves, Nuno Eiró, Idevor Mendonça, Ruben Rua e Mónica Jardim.

Já perto do final do dia, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira reviveram os tempos do 'Você na TV' e encerraram com 'chave de ouro' o programa que, até a esse momento, havia angariado mais de 117 mil euros.

Para além da vertente solidária, o programa 'Há Festa no Hospital' acabou por valer à TVI a liderança nas audiências, quer no período da manhã, como também no período da tarde.

Na galeria pode encontrar as imagens desta emissão especial.

