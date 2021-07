Sara Salgado casou-se no passado sábado com o empresário Diogo Pereira Coutinho. A festa foi de sonho e por isso não faltam fotografias deste dia inesquecível para os noivos e para os familiares e amigos que marcaram presença na cerimónia.

"O dia mais feliz das nossas vidas", declara a atriz, de 31 anos, ao partilhar esta sexta-feira com os seus seguidores do Instagram novas imagens do casamento.

Espreite a galeria e veja o álbum completo com todas as imagens até aqui reveladas do casamento entre Sara Salgado e o milionário Diogo Pereira Coutinho.

Leia Também: Sara Salgado casou-se. Veja o original vestido de noiva da atriz