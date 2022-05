Frankie Grande, irmão de Ariana Grande, casou-se com Hale Leon no dia 4 de maio. A cantora, como seria de esperar, esteve presente e acabou por 'roubar as atenções' com o look escolhido para o grande dia.

Ariana Grande optou por um curto top preto e uma saia comprida com uma abertura lateral, na mesma cor.

De acordo com o Page Six, Ariana Grande esteve no casamento com o marido, Dalton Gomez.

