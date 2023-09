Depois de no passado mês de agosto Leonardo DiCaprio ter ficado no centro das atenções porque foi visto a passear com Vittoria Ceretti, agora as notícias em destaque 'lá fora' falam de um romance.

De acordo com o Page Six, a relação do ator, de 48 anos, com a modelo, de 25, está a ficar séria e estão a namorar.

Quem o diz é uma fonte próxima do casal. "Eles têm passado muito tempo juntos nos últimos meses e estão a gostar de se conhecerem num nível mais profundo", contou.

