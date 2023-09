Angelina Jolie já tinha confessado como foi difícil aceitar que precisava de se separar do pai do seus filhos, Brad Pitt.

Sete anos após o pedido de divórcio, a atriz, de 48 anos, falou sobre como esse processo de cura tem sido difícil e de como os seus seis filhos influenciaram muito a sua recuperação. Numa entrevista à revista Vogue, a protagonista de 'Malévola' decidiu revelar a sua experiência com a maternidade e como se sente emocionalmente.

"Tenho-me sentido um pouco deprimida por estes dias", começou por dizer a atriz. "De certa forma, há dez anos que sinto que não sou eu mesma, mas prefiro não falar sobre isso", são algumas das revelações que dão a entender as dificuldades que tem sentido pela longa e polémica batalha judicial contra o ex-marido, ainda que durante a entrevista nunca refira o seu nome.

Após o divórcio de Brad Pitt, Angelina Jolie decidiu deixar um pouco de parte carreira de atriz e espaçar as filmagens para se dedicar totalmente aos filhos. "Comecei a trabalhar menos com cinema há sete anos, aceitando apenas trabalhos que não exigissem filmagens longas. Tínhamos muito para curar. Ainda estamos à procurar do nosso equilíbrio", afirmou, sobre as consequências que ela e os filhos continuam a sofrer após a separação.

Agora, a atriz lançou a sua própria linha de roupa e o seu atelier criativo, Atelier Jolie, que, refere, representa um ressurgimento, com o qual confessa estar entusiasmada e no qual os seus filhos colaboram.

"Acho que tem sido terapêutico para mim, permite-me trabalhar num espaço criativo com pessoas em quem confio e redescobrir-me", confessa ao expressar a opinião de que está a viver uma fase de transição. "Espero mudar muitos aspetos da minha vida. E este olha para o futuro", acrescenta, salientando que não pretende tornar-se designer, e que quer apenas dar essa oportunidade a outras pessoas. "Quero construir uma casa para que outras pessoas possam sê-lo".

Leia Também: Filha de Angelina Jolie dá nas vistas com novo visual: cabelo rosa!