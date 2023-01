O alfaiate que esteve envolvido no drama entre Kate Middleton e Meghan Markle por causa dos vestidos de casamento falou abertamente sobre o sucedido.

Quase cinco anos depois do enlace de Harry e Meghan, que aconteceu em maio de 2018, Ajay Mirpuri prestou declarações ao Page Six acerca da zanga à volta do vestido da princesa Charlotte.

"Não sei de nada do que se passou antes de sermos chamados, mas claramente houve um mal entendido", afirmou, referindo que a marca responsável pelos vestidos tem os padrões mais elevados na área.

No seu livro, 'Na Sombra', Harry revelou que Kate se queixou a Meghan que o vestido da filha estava demasiado largo, algo que terá deixado a princesa de Gales irritada.

Leia Também: Reveladas mensagens de Kate Middleton e Meghan Markle durante zanga