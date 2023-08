Ruben Aguiar continua a garantir que é inocente, na sequência do processo que tem atualmente a decorrer em tribunal. O cantor, no passado mês de maio, foi detido por, alegadamente, ter atropelado um outro homem após uma discussão de numa estação de serviço da A33.

Numa nova partilha feita nas redes sociais, Ruben sublinha que acredita que a justiça irá apurar toda a verdade.

"A minha avó sempre me ensinou que o bem vence o mal. Eu jamais, em tempo algum, faria mal a alguém de propósito. As grandes batalhas, são dadas às pessoas com um grande carácter", escreveu o cantor.

Ruben Aguiar acabou por receber vários comentários de apoio deixados pelos seguidores.

Leia Também: Dolores e Katia Aveiro mostram-se com Ruben Aguiar após saída da prisão