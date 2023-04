Como já tinha sido anunciado, Idevor Mendonça esteve a substituir Cláudio Ramos - que se encontra de férias - no programa 'Dois às 10', da TVI.

Esta sexta-feira, dia 7 de abril, o apresentador estreou-se ao lado de Maria Botelho Moniz no formato que ocupa as manhãs da TVI. Entretanto, já foram destacadas algumas imagens desta emissão no Instagram, com elogios à dupla.

"Boa parceria os dois. Gostei", disse um seguidor. "A Maria dominou o programa, nem deixou o rapaz falar", pode ainda ler-se entre as reações.

De referir que este sábado, dia 8 de abril, a dupla vai estar novamente à frente de mais uma emissão do programa.

Idevor Mendonça, de 37 anos, mudou-se recentemente para a TVI depois de ter estado na RTP1. Neste momento, faz parte do leque de apresentadores do 'Somos Portugal'.

Leia Também: TVI anuncia novo parceiro de Maria Botelho Moniz no 'Dois às 10'