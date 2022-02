A família de Júlia Pinheiro está de luto. Morreu a mãe do marido - e sua sogra - uma perda que foi notada não apenas pelas apresentadora, como também pelo filho, Rui Maria Pêgo.

Na sua conta de Instagram, o comunicador partilhou uma emocionante homenagem à avó, onde descreve as memórias mais doces que dela guarda.

"Não sei qual será a última palavra que direi - aposto em partenogénese -, mas sei que a primeira foi avó. Não foi mãe, nem pai, nem estegossauro - foi A-V-Ó, para absoluto choque de todos e provavelmente, uma escolha já incendiária de um cáustico e problemático Rui Maria circa 91", começa por descrever.

"Suspeito que 'avó' foi a minha primeira palavra porque foi quem me ensinou o que era a doçura. Por isso ou por ter vivido uma infância inteira soterrado por bolachas Maria, partes do meio das torradas e atenção. Doçura outra vez", continua,

"Obrigado, Avó. De 1930 a quinta-feira houve centenas de vidas, passar por elas de uma forma boa e a recrutar todos os sacos de plástico possíveis pelo caminho, é coisa de heroína; é material de panteão! É ser muito melhor do que eu consigo ser agora ou do que o meu avatar cheio de pixeis torcidos será nas próximas décadas de um futuro enclausurado no Metaverso", sublinha.

Por fim, refere: "Corina da Conceição, filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, nascida em Angola, a 23 de Fevereiro de 1930. Mãe do Jorge, do Fernando e do Rui. Avó da Sofia, do Rui Maria, da Matilde, da Carolina, do Bernardo e da Mafalda. Bisavó da Francisca e da Benedita. Vencedora do melhor bolo de chocolate do século XX (e XXI). Antes que o tempo arraste tudo, vou para sempre lembrar-me de como aí em casa fui leve e livre, e de como todos nós só somos vagamente bons porque encontrámos um exemplo à prova de bala nos primeiros dias do jogo. Beijinhos, Avó. Nunca me vou esquecer de ti. Nem das bolachas Maria".

