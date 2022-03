Vamos ao teatro! Este fim de semana, celebre o Dia Mundial do Teatro com espetáculos gratuitos

Revisitar Gil Vicente

Vinhais | Centro Cultural Solar Condes de Vinhais | 27 mar.: 15h | Público geral

A companhia Filandorra – Teatro do Nordeste é responsável pela iniciativa “Março, o Mês do Teatro”, que assinala o Dia Mundial do Teatro durante todo o mês, com peças para diversos públicos. A 27 de Março, o programa das festas culmina com a encenação de “O Velho da Horta” de Gil Vicente, no Auditório do Centro Cultural Solar Condes de Vinhais às 15h. Esta é a história de um velho honrado e muito rico de nome Fernandeanes, apelidado de ‘O da Bota’. Entre o estranho hábito de calçar botas diferentes, desamores e os desígnios de uma alcoviteira, os espetadores podem esperar o inesperado.

Maia sobe ao palco

Maia | Instituto Cultural da Maia | 27 mar.: 16h | M/12

A 13.ª edição de Maia ao Palco - Mostra de Teatro de Amadores prepara uma programação muito especial para o fim de semana de 26 e 27 de março. Além de oficinas e horas do conto, os visitantes podem assistir a “Casado à Força”, uma peça a decorrer no Instituto Cultural da Maia, no sábado às 16h. Esganarela, que não sabe a sua própria idade, quer casar com Dorimeno. Completamente apaixonada, pede a mão dele à mãe e o casamento vai celebrar-se naquela noite. Mas será que tomou a decisão certa?

De Frida Kahlo a um futuro próximo

Lisboa | Museu Nacional do Teatro e da Dança | 27 mar.: 10h15, 15h | M/3 e M/12

O Museu Nacional do Teatro e da Dança assinala o Dia Mundial do Teatro com atividades para o dia inteiro. De conversas a exposições online e lançamentos de livros, há planos para todos os gostos, dedicados a celebrar a vida em palco. Entre os eventos, destacam-se duas peças de entrada gratuita. “Antiprincesas: Frida Kahlo” dá a conhecer às crianças, a partir dos 3 anos, a história da pintora mexicana Frida Khalo, logo às 10h15. Por volta das 15h, é a vez de “The Future Show”. Um homem senta-se à mesa a escrever, imprimindo as suas palavras em seguida. Ao começar a ler, projeta-se num futuro muito próximo. O que acontecerá daqui a cerca de uma hora?

Lusíadas com muito amor

Lisboa | Teatro D. Maria II | 26 mar.: 10h – 00h, 27 mar.: 16h30 | M/12

No Teatro D. Maria II, o Dia Mundial do Teatro serve não só para celebrar os palcos, mas também os seus públicos. Por aqui, a programação estende-se a todo o fim de semana, com espetáculos de entrada livre, mediante levantamento de bilhetes no próprio dia da peça. Das 10h à meia-noite de sábado, os holofotes pousam em “Os Lusíadas Como Nunca os Ouviu”. Passam-se em revista todos os cânticos de uma metáfora da condição humana, para sempre consagrada no panteão literário português. “Esta é a Minha História de Amor” é a proposta para domingo às 16h30, centrada em testemunhos de luta contra o fascismo, num formato documental.

Entre baladas

Seixal | Fórum Cultural do Seixal | 27 mar.: 16h | Público geral

As celebrações do Dia Mundial do Teatro vão dar ao Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Eis o lugar escolhido para estrear “A Balada de Sophie” às 16h, pela mão da companhia Teatro da Terra. A peça é uma adaptação da obra homónima, assinada por Filipe Melo e Juan Cavia, sobre um pianista reformado, que conta a sua história de vida a uma jornalista. Mais do que tentar explorar a narrativa, a encenação procura capturar a sua impressão imagética e poética. A entrada é gratuita, através de reserva no site da Câmara Municipal do Seixal.

Gulliver chegou a Portugal

Castro Marim | Biblioteca Municipal de Castro Marim | 27 mar.: 15h30 | M/6

Todas as famílias estão convidadas a dar um saltinho ao Auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim para assistir à peça “As Viagens de Gulliver com Escala em Portugal”. Esta é uma adaptação da obra da escritora Luísa Ducla Soares, onde o icónico gigante criado por Jonathan Swift decide fazer uma paragem em Lisboa do século XVIII. As gargalhadas multiplicam-se, quando a ficção choca com a história de Portugal. A sessão decorre no dia 27 de março às 15h30.

Tristes dias no fundo mar

Silves | Teatro Mascarenhas Gregório | 27 mar.: 15h, 21h | Público geral

O Município de Silves apresenta uma série de iniciativas de entrada livre para comemorar atores, encenadores e palcos. Dia 27 de março, há teatro em dose dupla no Teatro Mascarenhas Gregório. Pelas 15h, as festividades são dedicadas aos mais novos com a peça “O Rei e a Sereia”. Ao dominar a terra e os mares, o Rei desta história não podia ser mais poderoso. No entanto, algo está em falta: uma companheira para partilhar o seu mundo. Às 21h, é a vez de “Aqueles Tristes Dias”, um retrato de Portugal no final da década de 40. Na aldeia do Sol Postinho, conhecemos uma família, com muitos dos problemas característicos da sociedade portuguesa da altura. Ambas as peças são dinamizadas pela companhia Teatro Análise de Loulé.