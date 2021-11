O Belas Clube de Campo acaba de lançar uma oferta exclusiva e diferenciadora de novos apartamentos e townhouses. Um investimento de 30 milhões de euros, que pelas suas características e localização, vem elevar a qualidade da oferta residencial em Lisboa.

Serão 35 novos apartamentos e 15 townhouses, de grande qualidade arquitetónica, onde se destacam duas grandes novidades: a construção das primeiras penthouses nos apartamentos e os primeiros pátios interiores nas townhouses. Quer os apartamentos quer as townhouses estão totalmente integrados com toda a natureza envolvente.

No empreendimento, os moradores têm acesso a todos os serviços essenciais, numa localização privilegiada, a poucos minutos do centro de Lisboa, de Sintra ou de Cascais.

Os novos apartamentos, com tipologias de T1 a T5, contam com amplas varandas que permitem tirar partido de toda a natureza envolvente, amplas áreas interiores e exteriores e acabamentos de excelência.

No piso superior, encontram-se as primeiras penthouses do empreendimento, que irão dispor de uma vista panorâmica e piscina privativa, um produto exclusivo, cada vez mais procurado por clientes nacionais e estrangeiros. Dispõem ainda de arrecadação e lugar de garagem com posto de carregamento para carro elétrico individual, para cada fração.

Os apartamentos vão ainda incluir uma área comercial própria que inclui fitness room, piscinas, jardins, cafetaria, minimercado, entre outras infraestruturas de apoio. Os valores de lançamento começam a partir dos 305.000 euros até 1.100.000 euros.

Já as townhouses, de tipologia T4, com todos os quartos em suite, apresentam um design contemporâneo, perfeitamente integradas na natureza envolvente, com amplas vistas para a Serra de Sintra e área verde protegida.

Possuem generosas áreas interiores e exteriores, além de um pátio interior, uma característica distintiva e muito valorizada, além de jardim e piscina privativa, com valores de lançamento a partir dos 1.220.000 euros.