Christina Aguilera fez de Las Vegas o seu melhor parque de diversões ao iluminar o Strip com o seu espetáculo eletrizante e, este mês, está a dar aos fãs um acesso único para entrarem na fantasia. A cantora será anfitriã na plataforma Airbnb de forma a proporcionar um fim de semana memorável aos hóspedes.

"Acredito muito no amor-próprio e em abraçar o nosso verdadeiro e autêntico eu, por isso estou entusiasmada por oferecer uma estadia na Sin City para os fãs se soltarem e darem a si próprios algum autocuidado muito merecido durante o fim de semana", comenta, em comunicado, Christina Aguilera. "Esta estadia glamourosa tem tudo a ver com poder, prazer e diversão. Preparem-se!"

A cantora irá receber no máximo quatro hóspedes de 29 a 2 de março. A estadia de duas noites inclui uma conversa descontraída com a cantora acompanhada por bebidas e petiscos. Os sortudos poderão tirar fotos para comemorar o tempo que passarem juntos.

A estadia será num luxuoso Airbnb perto de Vegas Strip. Para entrarem no espírito de Vegas, os hóspedes terão direito a uma aula particular de burlesco com Sarah Mitchell, uma famosa coreógrafa e dançarina que trabalha com a anfitriã há mais de uma década.

Ao longo do fim de semana, os visitantes também vão ter uma sessão com a equipa pessoal de glamour de Christina Aguilera, inspirada nos seus looks mais emblemáticos e uma sessão de fotos boudoir.

Os convidados de Aguilera ainda terão a oportunidade de jantar e conhecer o seu restaurante favorito: o Strip.

E porque iniciativa serve para celebrar o espetáculo de Christina Aguilera em Las Vegas, estão garantidos lugares VIP para ver o espetáculo intimista da artista.

Como lembrança, os convidados ainda irão receber muitos produtos da Playground, marca de wellness sexual da cantora.

Produtos Playground. créditos: Victor Leung

Como faço para reservar?

Quem estiver interessado pode solicitar a reserva desta emocionante estadia a partir de 20 de fevereiro às 10h00 PT (18h em Lisboa) em airbnb.com/xtina. A plataforma alerta que os hóspedes são responsáveis pela sua própria deslocação de e para Las Vegas.