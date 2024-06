Veja no Sapo Zen os vídeos com as previsões para todos os signos

A semana apresenta-se um pouco tensa.

A Lua desafia Plutão logo no inicio da semana. As emoções encontram-se exaltadas, temos tendência a sermos inflexíveis.

Temos a efeméride da Lua em Quarto minguante no dia 14 no signo de Virgem.

Esta Lua é favorável para trabalharmos mudanças e limpezas quer a nível profissional, quer a nível da nossa saúde.

Marte entrou em Touro é um Marte que está enfraquecido em termos energéticos, mas confronta Plutão.

Atenção às questões financeiras, assim como a todo o tipo de exaltação, que pode levar a atritos e violência.

Saturno, planeta das regras e restrições, está a pressionar o Sol e a Vénus!

Este aspeto vai afetar os signos mutáveis do último decanato, Gémeos, Virgem, Sagitário e Peixes- Não é uma semana de expansão, mas sim de contenção.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias,