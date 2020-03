Com o avanço do COVID-19 em Portugal, foram muitas as empresas que optaram pelo teletrabalho como medida de prevenção para evitar a propagação do vírus. No entanto, trabalhar a partir de casa pode revelar-se um verdadeiro desafio para muitos, principalmente na fase em que vivemos, que nem no final do dia podem sair de casa para fazer a sua vida normal. Por isso, é importante arranjar alternativas para conseguir manter o foco, reduzir a ansiedade e manter os níveis de produtividade. Para ajudá-lo nesta missão, deixamos oito dicas para que possa gerir o seu dia da melhor forma e dentro da normalidade que é possível neste momento.

1. Mantenha a rotina

Embora seja complicado, é importante que mantenha as suas rotinas para que se aproxime o máximo possível do que é a normalidade dos seus dias. E como? Faça tudo como fosse sair de casa. Tome o pequeno-almoço, dispa o pijama e vista a sua roupa do dia a dia, coloque perfume e leia o jornal. Mantenha tudo igual, mas sem sair de casa. Assim vai-se sentir mais preparado e motivado para o dia de trabalho.

2. Crie um ambiente de trabalho apropriado

Um dos primeiros passos, e dos mais importantes para quem está em teletrabalho, é criar e organizar a sua nova zona de trabalho e assegurar-se de que tem todas as ferramentas de que precisa. Dentro do que é a sua casa, escolha um sítio onde possa manter a produtividade e concentração ao longo do dia. Procure que seja um lugar confortável (e não falamos da cama, nem do sofá) e com luz natural. Caso tenha animais ou esteja em isolamento com a sua família, procure um espaço em que não haja tanta circulação, diminuindo assim as possíveis interrupções.

3. Estabeleça um método de trabalho

Depois de criar o seu ambiente de trabalho, o passo seguinte é estabelecer um método de trabalho. O ideal é que seja o mais próximo possível daquele que tinha no seu escritório. Para isso deve manter o rigor no cumprimento do seu horário de entrada e saída, fazer uma lista de tarefas e organizar os seus dias.

Como trabalhar em casa pode ser um desafio para muitos a nível de produtividade e concentração, procure sempre começar o dia com as tarefas mais importantes e, a partir daí, a execução das restantes.