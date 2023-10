Atacar a população civil é um crime contra o direito internacional, contra os valores morais e contra a humanidade. O ataque do Hamas deste sábado, incluiu o rapto, mutilação e o assassinato de civis desarmados, desde crianças a idosos. Instalações de saúde não foram poupadas, com relatos confirmados de ataques e sequestros a profissionais de saúde.

Estes ataques constituem uma violação flagrante dos direitos humanos e devem ser condenados de forma inequívoca.

É preciso não esquecer os 17 anos de cerco que Gaza sofre. Mais de 2 milhões de habitantes, segundo a ONU metade são menores, muitos deles refugiados ou filhos de refugiados. Um jovem nascido em 2006, já passou pelas seguintes principais guerras, segundo a terminologia israelita:

Operação Chuva de Verão (junho 2006)

Operação Nuvens de Outono (outubro a novembro 2006)

Operação Inverno Quente (fevereiro a março 2008)

Operação Chumbo Fundido (dezembro 2008-janeiro 2009)

Operação Eco em Curso (março 2012)

Operação Pilar de Nuvem (novembro 2012)

Operação Margem de Proteção (julho a agosto 2014)

Operação Cinturão Negro (novembro 2019)

Operação Madrugada (agosto 2022)

Operação Escudo e Seta (maio 2023)

Quando as fações não violentas se organizam para protestar contra o cerco, como na Marcha do Grande Retorno de 2019, o exército israelita respondeu com excessiva violência e brutalidade que causou duas centenas de mortes. Quando protestos pacíficos são respondidos com esta dose de violência, torna-se difícil mobilizar a população para ação política.

O Hamas oprime os palestinianos, o seu objetivo não passa por nenhuma libertação da Palestina. Pelo contrário, o seu projeto envolve a utilização da violência não só contra civis israelitas, como contra o seu próprio povo. As suas ações têm de ser totalmente repudiadas. Também deve ser denunciada a dinâmica que alimenta ambos os extremos desta triste história. O governo israelita precisa do Hamas, e o Hamas precisa do governo israelita. A violência é adubo para ambos.

Os palestinianos e os israelitas merecem um futuro com esperança. Devíamos ter mais vozes a pedir e a trabalhar para a paz. Não podemos deixar que mais uma geração cresça em constante guerra e destruição. Precisamos de quebrar o ciclo de dor e violência.