Ao todo, o país contou 56.543 óbitos e 517.714 casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), cinco meses e meio depois do primeiro doente identificado no país, de acordo com o Ministério da Saúde mexicano.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.