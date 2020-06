Com aumentos no número de casos abaixo de 100% estão Mafra (90,14%), Setúbal (80,33%), Cascais (78,59%), Almada (73,77%), Lisboa (61,89%) e Alcochete (43,75%).

Em números absolutos, o concelho de Lisboa era o que tinha mais casos em 03 de maio, 1.567, o que representava 6,20% do total de infeções reportadas no país. No boletim de 04 de junho estavam atribuídos ao concelho 2.536 (7,54% do país), mais 969.

Este número é superior ao registado em todos os concelhos da AMP desde o fim do estado de emergência (923).

O Governo decidiu na sexta-feira passada adiar a reabertura das Lojas do Cidadão e dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa, para evitar aglomerações de pessoas, tendo em conta o "aumento muito significativo do número de casos" de covid-19 na região. No resto do país estes espaços abriram na segunda-feira.

Ainda na AML, os ajuntamento continuaram limitados a 10 pessoas, enquanto no resto do país o limite máximo passou para 20 pessoas.

Na semana passada, o primeiro-ministro anunciou também que na AML ficou restringida a dois terços a lotação máxima dos veículos privados de transporte de passageiros.

Esta quinta-feira, António Costa disse que as restrições nesta área devem ser levantadas a partir do dia 15, sendo a decisão tomada no Conselho de Ministros da próxima terça-feira.

Segundo o líder do executivo, os testes realizados na AML permitiram concluir que nesta zona não há um “crescimento generalizado da pandemia”. Dos 18 municípios que a integram, disse, apenas cinco, entre os mais populosos, concentram focos de infeção.

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde divulgados na quinta-feira, Portugal registou desde o início da pandemia 1.455 mortos associados à covid-19 em 33.592 casos confirmados de infeção.

Relativamente ao dia anterior, há mais oito mortos (+0,6%) e mais 331 casos de infeção (+1%).

O número de pessoas hospitalizadas subiu de 428 para 445, das quais 58 se encontram em unidades de cuidados intensivos (mais duas). O número de doentes recuperados é de 20.323.