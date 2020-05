Esta é a variação diária mais baixa desde o início do confinamento, em março, porém os dados durante o fim de semana são frequentemente afetados por atraso no registo administrativo dos óbitos.

Na atualização de dados, o ministério identificou mais 2.684 infetados, aumentando para 246.406 os casos de contágio.

As autoridades sanitárias britânicas acrescentaram hoje a perda ou alteração de olfato aos sintomas de potencial infeção com COVID-19 que devem levar as pessoas a isolarem-se durante duas semanas.

Além de febre e tosse contínua, as pessoas afetadas por anosmia devem isolar-se durante sete dias, ou mais se os sintomas persistirem, e o restante agregado familiar deve manter-se em isolamento 14 dias, exceto se um teste der resultado negativo.

A nova medida surge numa altura em que o governo começou a aliviar o regime de confinamento, incentivando a voltarem ao emprego aqueles que não possam fazer teletrabalho.