Guangdong detetou dezenas de infeções locais desde 21 de maio passado, situação que levou as autoridades locais a impor restrições à circulação interna de pessoas, ao ditar que quem quiser sair da província deve fazer um teste à covid-19, e a isolar bairros inteiros.

A China registou ainda 14 casos positivos, entre viajantes oriundos do exterior, na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Zhejiang (leste), Sichuan (centro), Yunnan (sudoeste), Henan (centro) e Liaoning (nordeste).

As autoridades sanitárias também indicaram terem detetado 21 novas infeções assintomáticas, duas por contágio local em Guangdong e as restantes importadas, embora Pequim não as inclua como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 403, entre os quais dez em estado grave. Desde o início da pandemia de covid-19, o país registou 91.267 casos da doença e 4.636 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.034 pessoas dos 852.646 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.