Segundo um estudo do departamento africano da OMS, divulgado hoje em Brazzaville, de “83 mil até 190 mil pessoas em África podem morrer de COVID-19 e 29 a 44 milhões podem ficar infetadas no primeiro ano se as medidas de contenção falharem", nos 47 países analisados.

As estimativas são baseadas na modificação do risco de transmissão e na severidade da doença, levando em conta as variáveis específicas de cada país "para haver um ajuste à natureza particular da região", acrescenta-se no comunicado.

A nota salientou como fatores a ter em conta na região "uma taxa mais lenta de transmissão, idade menor da população com doenças graves e uma taxa de mortalidade mais baixa que a observada na maioria dos países afetados no resto do mundo".

Ainda assim, estas vantagens são atenuadas pela especificidade do continente: "A taxa mais baixa de transmissão, no entanto, sugere um surto mais prolongado durante alguns anos", frisou a OMS.

"A COVID-19 pode vir a ser natural nas nossas vidas durante os próximos anos se não for implementado uma abordagem proativa por muitos governos na região, precisamos de testar, investigar, isolar e tratar", comentou a diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti.