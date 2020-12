Os valores foram anunciados no dia em que o Governo italiano se prepara para decretar novas restrições para as semanas do natal e Ano Novo.

Segundo reportam os meios de comunicação social italianos, as novas restrições poderão incluir um novo confinamento para as datas mais importantes das festividades, numa altura em que Itália acumulou, desde o início da pandemia, 1.921.778 casos do novo coronavírus, a que estão associadas 64.894 mortes.

O índice de novos casos positivos em relação aos 178.000 testes de diagnóstico feitos nas últimas 24 horas subiu de 9,8% para 10%.

Com base nestes dados, o Conselho de Ministros italiano está reunido desde as 18:00 locais (17:00 em Lisboa) para aprovar novas restrições para o Natal, que virão acrescentar-se a outras já em vigor, como o recolher obrigatório a partir das 22:00.

Os meios de comunicação social italianos especularam hoje sobre o alcance das novas medidas e avançaram que haverá um confinamento quase total nas datas mais importantes do período natalício, embora não haja ainda qualquer conformação oficial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.