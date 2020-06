O chefe do executivo espanhol fez o anúncio durante um debate parlamentar, hoje no Congresso dos Deputados, onde também adiantou que a cerimónia será presidida pelo rei Felipe VI e contará com a presença, entre outros, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Também vão estar presentes o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

As instituições espanholas já cumpriram a partir de 27 de maio último 10 dias de luto oficial em memória dos falecidos da pandemia de covid-19.

O último balanço indica que morreram em Espanha 27.136 pessoas, em mais de 244 mil casos de infeção por covid-19.

Espanha é um dos países mais atingidos pela doença que já provocou mais de 438 mil mortos e infetou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.