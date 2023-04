Rita Pereira não podia estar mais entusiasmada com o seu regresso aos 'Morangos com Açúcar', no âmbito de uma nova temporada levado a cabo pela TVI, numa parceria com a Amazon Prime.

Esta terça-feira, 25 de abril, foi o primeiro dia de gravações para a artista, que volta desta forma a dar vida à marcante Soraia.

"Resumo do meu primeiro dia de filmagem de 'Morangos com Açúcar'", escreveu Rita na legenda da publicação.

