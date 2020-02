Como pai de dois filhos, Gaia e Elia, é com frequência que Bruno Cabrerizo vai a Itália, uma vez que é lá que vivem as crianças.

Ora, de forma a recordar um momento divertido que com elas passou o ator publicou um vídeo no qual aparece numa 'serrada disputa' com os filhos.

A certa altura o menino acaba por perder, não conseguindo deixar de demonstrar a sua enorme irritação.

"E ele achando que ia ganhar contra mim... inocente!", escreveu Cabrerizo na legenda.

Ora veja:

