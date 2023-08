Travis Scott surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um momento mais pessoal passado com a filha Stormi, de cinco anos.

Como pode ser visto na fotografia que o rapper publicou nas stories, a menina teve direito a um divertido dia na cozinha, tendo surgido coberta de farinha.

Stormi é vista com um rasgado sorriso no rosto, estando assim animada na companhia do pai.



© Instagram



© Instagram

De recordar que a menina é fruto da relação terminada de Travis Scott com Kylie Jenner. O ex-casal tem ainda em comum um menino, Aire, de 18 meses.

