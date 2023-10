Tim Burton e Monica Bellucci posaram pela primeira vez enquanto casal na passadeira vermelha.

Tal aconteceu esta quinta-feira, 19 de outubro, na antestreia do filme 'Diabolik Chi Sei?', no Festival de Cinema de Roma, no Auditorium Parco Della Musica.

Burton, de 65 anos, optou por um clássico fato preto. Já Belluci, de 59 anos, deslumbrou com um vestido de manga comprida cinzento escuro.

Recorde-se que o relacionamento foi confirmado pela artista numa entrevista à Elle, edição francesa, que deu em junho.

"O que posso dizer... Fico feliz por ter conhecido o homem, em primeiro lugar. Foi um desses encontros que raramente acontecem na vida... Conheço o homem, amo-o, e agora vou conhecer o realizador, outra aventura começa", afirmou.

Veja as imagens da estreia do casal na red carpet na galeria.