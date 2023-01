Sara Salgado está grávida pela primeira vez, o que significa que está a descobrir, aos poucos, esta nova fase.

A atriz, no Instagram, mostrou novas imagens da 'barriguinha de grávida'. "Vejam as diferenças: com barriga e sem barriga", escreveu.

De seguida, Sara contou que a gravidez vai na sua 18.ª semana.

