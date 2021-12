O ex-diretor do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, considerou hoje que o ator Rogério Samora "morreu demasiado cedo", segundo um comentário publicado na sua página da rede social Facebook.

"Demasiado cedo. Obrigado e adeus, Rogério Samora", escreve Tiago Rodrigues, próximo diretor do Festival de Avignon, um dos muitos artistas que comentou nas redes sociais a morte do ator Rogério Samora, hoje, aos 63 anos.

"A frase 'deixa um grande vazio' é uma frase feita que gastamos muitas vezes por delicadeza com quem não a verdadeiramente merece. No caso do Rogério não há frase que defina melhor a sua partida", escreve, por seu turno, a atriz Rita Lello, também na sua página do Facebook.

Para a atriz, a morte de Rogério Samora é "mesmo um vazio, um espaço que mais ninguém ocupa".

"O Rogério era um ator ótimo, um apaixonado pelo que fazia como poucos, um homem lindo que sabia ser feio quando a personagem lho pedia, sofisticado ou desleixado conforme a exigência, um ator completo, de uma versatilidade enorme, um colega generoso e frontal, um trabalhador incansável", sublinha a atriz.

Na mesma rede social, a encenadora Marta Lapa recorda o ator, acrescentando que ele e a mãe, Fernanda Lapa, "já devem estar a trocar insultos e declarações de amor lá onde só eles sabem estar".

Já o realizador Fernando Vendrell depois de recordar o modo como Rogério Samora entrou em 'Os Canibais', de Manoel de Oliveira, lembra o amigo desde os tempos da Escola de Cinema do Conservatório, escrevendo "Segue a tua luz, Rogério!".

Os atores, humoristas e realizadores João Moreira e Pedro Santo, criadores da personagem Bruno Aleixo, que dirigiram 'O Filme do Bruno Aleixo', com a interpretação de Rogério Samora, escrevem, por seu lado: "Foi um excelente Homem do Bussaco no grande ecrã, um excelente Homem à mesa e um excelente Homem em geral. Foi um prazer, Rogério".

