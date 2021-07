Robbie Williams mudou radicalmente de visual nos últimos meses. O cantor, de 47 anos, passou a usar o cabelo rapado e há uma razão para tal.

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais da sua esposa, Ayda Field, Robbie Williams confessa que passou a rapar o cabelo com frequência por estar a notar perda frequente.

"Estou a perder o meu cabelo", admite o músico, que em tom de brincadeira afirma ter preferido assumir um novo visual do que lutar contra a perda de cabelo.

Porém, desta vez, Robbie Williams rapou o cabelo de forma a deixar uma curta crista no meio. O look foi feito na ausência de Ayda Field, já que o artista sabia que a mulher não aprovaria a escolha... e a verdade é que não aprovou mesmo. Na sua opinião, Robbie Williams ficou parecido com Pepé Le Pew, de Looney Tunes.

Concorda com a mulher do músico?

Leia Também: Robbie Williams choca fãs ao surgir com o cabelo rapado