Rita Ferro Rodrigues submeteu-se esta quinta-feira, 9 de março, a um tratamento estético com o objetivo de reduzir a flacidez do rosto.

A apresentadora, atualmente com 46 anos, recorreu ao Ultraformer III, que promete "manter o rosto com um aspeto mais firme, rejuvenescido e tardar o aparecimento dos sinais de envelhecimento".

De acordo com a clínica onde Rita realizou o tratamento, o Ultraformer III "promove a produção natural de colagénio, a tonificação dos tecidos musculares, atenuando as rugas e originando um efeito lifting instantâneo, com resultados naturais, imediatos e que vão melhorando progressivamente ao longo do tempo".

Leia Também: "Foi operada e correu tudo bem", diz Rúben Vieira