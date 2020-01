Isabel II foi 'apanhada' pela primeira vez pelos paparazzi desde que Harry e Meghan Markle fizeram o polémico comunicado onde davam conta da sua intenção de se afastarem da realeza e se tornarem independentes a nível financeiro.

Conforme descreve o jornal britânico The Sun, a monarca de 93 anos aparentava estar visivelmente cansada quando saía da sua propriedade em Sandringham, Norfolk.

As últimas informações dão conta que Harry tem estado em intensas negociações não apenas com sua majestade, mas também com o irmão, o príncipe William e o pai, o príncipe Carlos.

Enquanto isso, Meghan Markle regressou ao Canadá onde permanece com o filho de ambos, o pequeno Archie.

