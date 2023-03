O 'rei do futebol' morreu no final do ano passado aos 82 anos.

Já foram reveladas publicamente informações sobre o testamento de Pelé e há uma novidade que não passou, de todo, despercebida. Nos documentos vem a informação de que o ex-jogador de futebol pode ter mais uma filha. De acordo com a imprensa brasileira, Pelé expressou o seu desejo de a viúva, Márcia Aoki, ficar com 30% dos seus bens, incluindo a casa de Guarujá, no litoral de São Paulo. Além disso, registou a possibilidade de ter mais uma filha, que poderá ser mais uma herdeira caso o teste de ADN seja positivo. "Existe a possibilidade de uma investigação de paternidade", disse Luiz Kignel, advogado de Márcia Aoki, em conversa com o G1. "Temos que esperar os próximos passos", acrescentou. Luiz Kignel explicou também que os herdeiros tiveram acesso ao testamento e aguardam o levantamento dos bens para confirmar o valor do património. O portal de notícias brasileiro recorda que em agosto de 2022 um juiz quis fazer o teste de ADN para perceber se Pelé tinha mais uma filha. No entanto, o ex-jogador de futebol acabou por não fazer o teste por "motivos de saúde". De recordar que Pelé - que morreu no final do ano passado aos 82 anos - é pai de Kelly, Jennifer, Edinho, Flávia, Joshua, Celeste e Sandra [que morreu em 2006].