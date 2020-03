No dia 29 de maio de 2020 acontecerá mais um casamento no seio da família real britânica. A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi irão dar numa cerimónia mais discreta do que à partida estava planeado, derivado ao escândalo do príncipe André, pai de Beatrice.

Ora, conforme nota agora a imprensa internacional, a princesa não irá receber o título de duquesa - ao contrário dos seus primos e respetivas esposas.

Tudo por causa de uma tradição real que diz que este é um direito apenas reservado aos homens, como aconteceu com William (duque de Cambridge) e Harry (duque de Sussex).

Contudo, nada impede a rainha Isabel II de rever estes princípios, até porque não seria a primeira vez que algo seria alterado.

