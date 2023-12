Após onze anos de casamento e dois filhos em comum, Natalie Portman e Benjamin Millepied decidiram seguir caminhos separados.

Segundo a Us Weekly, o motivo do fim da relação terá sido uma suposta infidelidade do bailarino com Camille Étienne, uma ativista ambiental francesa de 25 anos.

Agora, a atriz acaba de protagonizar imagens que têm sido muito comentadas, ao ter marcado presença no estádio Parc des Princes, em Paris, onde esteve a assistir à partida do PSG frente ao Nantes.

Nas fotografias, Natalie Portman aparece muito sorridente e sem usar aliança, o que deverá indicar que o casamento entre os dois terá mesmo chegado ao fim. O ex-casal tem dois filhos em comum, Aleph, de 12 anos, e Amalia, de seis.

© Getty Images

Leia Também: Natalie Portman ficou aterrorizada por gravar com Julianne Moore