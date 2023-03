Gigi Hadid está "feliz" com a relação que mantém com o 'ex', Zayn Malik, no que diz respeito à educação e cuidados com a filha de ambos, Khai.

A modelo não fala do pai da menina e antigo companheiro, mas acabou por abrir uma 'exceção' quando se referiu ao artista em conversa com o The Times, tendo feito um raro comentário.

"O facto de ela poder ficar com os dois pais deixa-me muito feliz", disse a modelo.

De recordar que o ex-casal deu as boas-vindas à menina em setembro de 2020. A separação chegou em outubro do ano seguinte.

